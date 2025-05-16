Глава МЗС Литви закликав запросити Зеленського на саміт НАТО в Гаазі

Президент України Володимир Зеленський має бути запрошений на саміт НАТО в Гаазі у червні, де повинен почути чітке зобов’язання Альянсу підтримувати ЗСУ.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Туреччині, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"У Гаазі ми повинні домовитися про 40 млрд євро військової допомоги Україні, оскільки її Збройні сили є першою лінією оборони. Ми повинні підтримати їх, бо це інвестиція в безпеку всієї Європи", - сказав Будріс.

Він також зазначив, що очікує, що саміт підтвердить те, що було домовлено на попередніх зустрічах, - що Україна перебуває на "незворотному шляху" до членства в НАТО.

"Членство в НАТО - це найкращий варіант для безпеки не лише України, а і Європи", - наголоси литовський міністр.