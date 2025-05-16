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Глава МЗС Литви закликав запросити Зеленського на саміт НАТО в Гаазі

П'ятниця 16 травня 2025 16:22
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Глава МЗС Литви закликав запросити Зеленського на саміт НАТО в Гаазі Фото: міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський має бути запрошений на саміт НАТО в Гаазі у червні, де повинен почути чітке зобов’язання Альянсу підтримувати ЗСУ.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Туреччині, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"У Гаазі ми повинні домовитися про 40 млрд євро військової допомоги Україні, оскільки її Збройні сили є першою лінією оборони. Ми повинні підтримати їх, бо це інвестиція в безпеку всієї Європи", - сказав Будріс.

Він також зазначив, що очікує, що саміт підтвердить те, що було домовлено на попередніх зустрічах, - що Україна перебуває на "незворотному шляху" до членства в НАТО.

"Членство в НАТО - це найкращий варіант для безпеки не лише України, а і Європи", - наголоси литовський міністр.

Саміт НАТО у Гаазі

Нагадаємо, наступний саміт НАТО відбудеться у Гаазі (Нідерланди) 24-25 червня 2025 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США нібито виступають проти того, щоб до саміту запрошували президента України Володимира Зеленського.

Станом на сьогодні запрошення отримали чотири азійські партнери Альянсу: Японія, Південна Корея, Австралія й Нова Зеландія. України у списку поки немає.

Також ЗМІ зазначали, що порядок денний засідання ймовірно буде "дуже лаконічним", щоб уникнути напруги з президентом США Дональдом Трампом.

Водночас міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп наголосив, що рішення щодо запрошення Зеленського на саміт НАТО прийматимуть не США, а генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

Однак вчора держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не виступали проти запрошення Зеленського на червневий саміт НАТО у Гаазі.

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