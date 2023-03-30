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Роль Китая в войне в Украине повлияет на его отношения с ЕС, - президент Еврокомиссии

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Четверг 30 марта 2023 13:38
Роль Китая в войне в Украине повлияет на его отношения с ЕС, - президент Еврокомиссии Фото: Урсула фон дер Ляен, президент Еврокомиссии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Отношения Китая с Европейским союзом будут зависеть от его позиции касаемо войны на территории Украины. Пекин должен сыграть роль в достижении справедливого мира.

Об этом заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам президента Европейской комиссии, Китай, как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, обязан сыграть конструктивную роль в продвижении мира, который будет основан на территориальной целостности Украины.

"Любой мирный план, который фактически закрепляет российские аннексии, просто не является жизнеспособным. Мы должны быть откровенными в этом вопросе", - добавила она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что взаимодействие Китая с войной российского диктатора будет определяющим фактором в его отношениях с ЕС в будущем.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Еврокомиссии, Китай намерен установить новый мировой порядок, в котором центром будет их страна.

Уже на следующей неделе фон дер Ляйен отправится в Пекин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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