Роль Китая в войне в Украине повлияет на его отношения с ЕС, - президент Еврокомиссии

Отношения Китая с Европейским союзом будут зависеть от его позиции касаемо войны на территории Украины. Пекин должен сыграть роль в достижении справедливого мира.

Об этом заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По словам президента Европейской комиссии, Китай, как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, обязан сыграть конструктивную роль в продвижении мира, который будет основан на территориальной целостности Украины.

"Любой мирный план, который фактически закрепляет российские аннексии, просто не является жизнеспособным. Мы должны быть откровенными в этом вопросе", - добавила она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что взаимодействие Китая с войной российского диктатора будет определяющим фактором в его отношениях с ЕС в будущем.