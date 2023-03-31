Во Франции считают, что Китай может "изменить правила игры" в войне РФ против Украины

Во Франции считают, что, учитывая тесные связи с Россией, Китай может быть одной из немногих стран, которая может "изменить правила игры" в войне в Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , об этом на условиях анонимности рассказал высокопоставленный чиновник Елисейского дворца.

"Очевидно, что Китай является одной из немногих стран на Земле - возможно, единственной страной в мире, - которая может повлиять на конфликт, причем для обеих сторон", - заявил источник.

По его словам, предстоящий визит Макрона в Китай станет решающей возможностью для Франции и Китая восстановить связь на самом высоком уровне после трех лет изоляции Китая из-за пандемии COVID-19.

Чиновник добавил, что запланированные встречи президента Франции с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном имеют целью "найти пространство, чтобы мы могли попробовать инициативы, полезные для украинского народа, а затем найти способ определить решение для прекращения этой войны в среднесрочной перспективе".

Кроме того, Макрон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен поднимут вопросы сотрудничества между ЕС и Китаем.