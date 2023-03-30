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Китай хочет установить новый мировой порядок в свою пользу, - глава Еврокомиссии

Новина українською →
Четверг 30 марта 2023 12:52
Китай хочет установить новый мировой порядок в свою пользу, - глава Еврокомиссии Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Китая намерены установить новый мировой порядок, в котором центром будет их страна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Twitter.

“Четкая цель Китая - системное изменение международного порядка с Китаем в центре”, - отметила она на пресс-конференции перед своим визитом в Пекин.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что сейчас отношения Евросоюза с Китаем зависят от того, как будет меняться сотрудничество Пекина с Москвой.

"То, как Китай продолжит взаимодействовать с путинской войной, будет определяющим фактором для отношений ЕС и Китая в будущем", - отметила она.

Чиновница напомнила о том, что с Китаем связаны ряд проблем, в том числе агрессия против Тайваня и нарушения прав человека на территории КНР.

"Эти эскалационные действия указывают на Китай, который становится более репрессивным внутри страны и более напористым за рубежом… Мы обеспокоены тем, что стоит за этим возвращением на мировую арену", - добавила она.

Напомним, ранее стало известно, что фон дер Ляйен поедет в Пекин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном на следующей неделе.

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