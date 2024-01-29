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Глава МИД Канады посетит Польшу для обсуждения поддержки Украины

Понедельник 29 января 2024 22:11
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Глава МИД Канады посетит Польшу для обсуждения поддержки Украины Фото: глава МИД Канады Мелани Жоли (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли посетит Польшу с рабочим визитом, в рамках которого обсудит дальнейшую поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Канады.

Ее визит в Польшу состоится в конце января.

Во время своего визита в Варшаву Жоли встретится с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским и маршалом Сейма и одним из лидеров коалиции "Третий путь" Шимоном Головней. В частности, они обсудят соответствующие планы по дальнейшей поддержке Украины, продвижению прав человека, предотвращению угроз региональной безопасности со стороны России и Беларуси.

Помимо этого, Жоли встретится с представителями гуманитарных организаций, таких как Международный комитет Красного Креста, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Фонд "Украинский дом" и Центр образования и развития, которые оказывают поддержку украинским беженцам в Польше.

Помощь Канады

Канада поддержала украинцев в захватнической войне, которую развязала Россия. В частности, Оттава предоставила военную, финансовую, гуманитарную и политическую поддержку, поддержала санкции против России.

Также в мае 2022 года после освобождения севера Украины премьер Канады Джастин Трюдо приехал в Киев.

В сентябре 2023 года украинский президент Владимир Зеленский впервые с начала войны посетил Канаду.

Недавно стало известно, что Канада выделит Украине 1,3 млрд канадских долларов (более 947 млн долларов США) на военную помощь. Эти средства будут начислены до 2026 года.

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