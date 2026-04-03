Украина уже дважды сообщала США, что Россия передает Ирану разведданные, - Зеленский

11:06 03.04.2026 Пт
Для чего Тегеран может использовать эти данные?
aimg Татьяна Степанова
Украина уже дважды сообщала США, что Россия передает Ирану разведданные, - Зеленский

Россия передает Ирану разведданные о военных объектах на Ближнем Востоке. Украина уже дважды сообщала об этом США.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью NewsNation.

"Мы имеем подтверждение от нашей разведки, что Россия делилась разведданными с Ираном и делится. Они передают все, много спутниковых снимков различных объектов на территории стран Ближнего Востока", - сказал Зеленский.

Речь идет, в частности, о спутниковых снимках объектов в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре и Иордании.

"По некоторым объектам мы поделились с журналистами и дважды сообщили американской стороне. И после того как мы назвали количество этих объектов... я думаю, американская разведка лучше. Они имеют больше технологий, чем мы. Поэтому я надеются, они понимают, что Россия помогает Ирану", - добавил он.

По словам украинского президента, эти данные могут использоваться для подготовки атак по военным базам и энергетической инфраструктуре в регионе.

Зеленский отметил, что Россия действует по той же схеме, которую применяет в Украине: сначала сбор разведданных, после чего - подготовка ударов.

Россия помогает Ирану

Напомним, в начале марта The Washington Post сообщало, что Россия передает Ирану информацию о местонахождении американских военных объектов на Ближнем Востоке.

В Вашингтоне сначала пытались преуменьшить значение этих сообщений, заявив, что это якобы не влияет на ситуацию, поскольку иранские силы уже "были разгромлены".

В то же время спецпредставитель президента США Стив Уиткофф рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с Дональдом Трампом отрицал такие обвинения.

Впоследствии сам Трамп предположил, что Россия "немного помогает" Ирану.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия передала Ирану беспилотники и информацию об американских военных базах.

Зеленский также сообщил, что Россия пыталась шантажировать США, предлагая прекратить обмен разведданными с Ираном в обмен на остановку передачи американской развединформации Украине.

