Глава МИД об идее Макрона касательно западных войск в Украине: это сэкономит время Европе

Министр отметил, что заявление Макрона не стало неожиданностью для Украины. По мнению главы МИД, создается впечатление, что Париж - первая европейская столица, публично признающая очевидное, другие страны обеспокоены этим фактом.

"Но дискуссия, спровоцированная этим сообщением из Парижа, сэкономит много времени Европе на осознании того, что нужно сделать больше. Не только для Украины, но и Европы", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что во многих европейских столицах до сих пор нет понимания, что помощь Украине - это не благотворительность, а спасение жизней собственных граждан, экономия больших средств, которые пошли бы на собственную защиту.

"Этот месседж от Макрона - это то, что все знают, но боятся сказать. Он просто первый, кто начал открыто говорить о том, что, на мой взгляд, должен понимать каждый умный человек в Европе. Если Россию не остановить в Украине, будет война в Европе", - заявил глава МИД.

Идея Макрона об отправке войск

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва, Латвия и Эстония.

Во Франции объяснили, что сейчас речь не идет об отправке сухопутных войск в Украину. Но Макрон допускает такую возможность в случае наступления россиян на Киев или Одессу.