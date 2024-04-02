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Глава МИД Франции об ударах по российских НПЗ: Украина действует в рамках самозащиты

Париж, Вторник 02 апреля 2024 20:03
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Глава МИД Франции об ударах по российских НПЗ: Украина действует в рамках самозащиты Фото: Стефан Сежурне, глава МИД Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Удары украинских военных по российским нефтеперерабатывающим заводам являются самозащитой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"Это (удары по российским НПЗ - ред.) не вызывает почти никаких комментариев с нашей стороны. Украинский народ действует на свое усмотрение, в рамках самозащиты", - подчеркнул министр.

Он также напомнил, что Россия является агрессором, поэтому "в таких условиях сложно сказать что-либо еще".

Удары по НПЗ

Напомним, последнее время на российских нефтеперерабатывающих заводах все чаще гремят взрывы. Их причиной являются атаки дронов.

Как неоднократно сообщали источники РБК-Украина, за атаками стоят украинские Силы обороны. По состоянию на 15 марта, только с начала 2024 года, против российских НПЗ было совершено 15 атак, а значительные повреждения получили восемь заводов.

При этом сегодня, 2 апреля, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны Украины атаковали установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, вследствие чего так возник пожар.

Мощность такой установки - 8 млн тонн нефти. Это, в свою очередь, составляет 2,6% от общей годовой переработки Российской Федерации в год.

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