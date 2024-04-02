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Глава МЗС Франції про удари по російським НПЗ: Україна діє в рамках самозахисту

Париж, Вівторок 02 квітня 2024 20:03
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Глава МЗС Франції про удари по російським НПЗ: Україна діє в рамках самозахисту Фото: Стефан Сежурне, голова МЗС Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Удари українських військових по російських нафтопереробних заводах є самозахистом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне на спільній пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"Це (удари за російськими НПЗ - ред.) не викликає майже жодних коментарів з нашого боку. Український народ діє на свій розсуд, у рамках самозахисту", - наголосив міністр.

Він також нагадав, що Росія є агресором, тому "в таких умовах важко сказати щось ще".

Удари по НПЗ

Нагадаємо, останнім часом на російських нафтопереробних заводах все частіше лунають вибухи. Їх причиною є атаки дронів.

Як неодноразово повідомляли джерела РБК-Україна, за атаками стоять українські Сили оборони. Станом на 15 березня, тільки з початку 2024 року проти російських НПЗ було скоєно 15 атак, а значні пошкодження отримали вісім заводів.

При цьому сьогодні, 2 квітня, Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони України атакували установку первинної переробки нафти на НПЗ у Нижньокамську, внаслідок чого так виникла пожежа.

Потужність такої установки - 8 млн тонн нафти. Це, своєю чергою, становить 2,6% від загальної річної переробки Російської Федерації на рік.

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