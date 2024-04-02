Удар по НПЗ в Татарстане был совместной операцией ГУР и СБУ, - источники

Ночная атака на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Татарстане была совместной операцией Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Согласно данным источников, "хлопок" в Татарстане был совместной операцией СБУ и ГУР. Дальнобойный дрон атаковал установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, вследствие чего так возник пожар.

Также отмечается, что мощность установки составила 8 млн тонн нефти. Это, в свою очередь, составляет 2,6% от общей годовой переработки Российской Федерации в год. Более того, вышеупомянутый завод входит в 5-ю крупнейших НПЗ на территории страны террориста.

"Продолжаем систематически работать над тем, чтобы у России было все меньше возможностей финансировать захватническую войну против Украины. Мы и в дальнейшем будем перекрывать кислород стране-бензоколонке, чтобы минимизировать поступление нефтедолларов в военный бюджет России", - заявил источник.

Другой же источник добавил, что "грохот" на российских объектах будет не только продолжаться, но и усиливаться.

Поражение российских НПЗ

Начиная с января текущего года наша страна усилила удары по российской нефтяной инфраструктуре. Был нанесен ряд ударов по крупным НПЗ. По состоянию на 15 марта, только с начала 2024 года, против российских НПЗ было совершено 15 атак, а значительные повреждения получили восемь заводов.

Как рассказывало CNN, для ударов по НПЗ Украина начала использовать дроны, которые оборудованы искусственным интеллектом (ИИ). Эксперты считают, что технология находится лишь на ранних стадиях развития своего потенциала.

Сегодня, 2 апреля, кроме НПЗ в Татарстане также пострадал и вражеский завод по сборке "Шахедов".