Бельгия предложила G7 план по разблокировке активов РФ в пользу Украины, - FT

Бельгия предложила странам G7 план, который мог бы разрешить разблокировать замороженные российские активы в Европе. Их хотят использовать в пользу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как отмечает издание, правительство Бельгии инициировало выпуск долговых обязательств, которые будут привлекать средства для восстановления Украины. Российские активы будут использованы для погашения долга.

Financial Times объясняет, что союзники Украины потребуют от России погашения долга по выпущенным обязательствам, но если Москва откажется, то партнеры будут привлекать замороженные активы РФ. Это поможет обойти некоторые юридические преграды для конфискации российских средств.

"Это, среди прочего, позволит отложить вопрос о том, что будет происходить с суверенными российскими активами, хотя они будут использованы в качестве залога", - сказал один из собеседников издания, проинформированный об этой теме.

По словам другого источника, участвовавшего в переговорах между США и ЕС по российским активам, предложение Бельгии стало "попыткой найти компромисс между разными точками зрения как внутри ЕС, так и в G7".

Конфискация активов РФ

Недавно послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Также сообщалось, что дипломаты своим решением разрешили перевести доходы от активов РФ на отдельный счет.

В конце 2023 западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что ЕС все же примет решение по российским активам в этом году.