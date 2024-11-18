Глава МИД Финляндии призвала лидеров стран Запада не звонить Путину

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала лидеров стран Запада прекратить телефонные звонки российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью политика немецкой телекомпании ARD.
Валтонен сделала такое заявление в контексте недавнего звонка диктатору со стороны канцлера Германии Олафа Шольца.
"Самое важное то, что мы понимаем, что сейчас не должны участвовать в очередной гонке за внимание со стороны Кремля", - сказала дипломат.
По ее мнению, западные лидеры должны установить скоординированную коммуникацию с Москвой.
В минувшую пятницу, 15 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года позвонил российскому диктатору Владимиру Путину.
Во время разговора глава немецкого правительства осудил войну, призвал Путина вывести войска и обсудил возможные переговоры с Киевом.
Позже Шольц заявил, что глава Кремля не изменил своей позиции касательно войны. Однако глава ФРГ добавил, что "поговорить с ним все равно следовало" накануне саммита G20.
Официальный Киев раскритиковал этот телефонный звонок. В МИД Украины заявили, что такие переговоры ослабляют Запад в глазах диктатора и не помогут достичь мира.
Президент Владимир Зеленский заявил, что такой звонок "открывает ящик Пандоры".
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Путин не планирует завершать войну и наоборот, готовит усиление боевых действий.
Британский премьер-министр Кир Стармер не планирует звонить российскому диктатору.
Премьер Польши Дональд Туск заявил, что звонки не остановят Путина.
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