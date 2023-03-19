Главы МИД ЕС завтра подпишут план поставок боеприпасов для Украины, - журналист

В понедельник, 19 марта, министры иностранных дел стран Европейского союза подпишут план поставок боеприпасов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста "Радио Свободы" Рикарда Йозвяка в Twitter .

"Министры иностранных дел ЕС должны завтра подписать план поставок боеприпасов для Украины - с целью обеспечения Киева 1 миллионом артиллерийских снарядов в течение предстоящих 12 месяцев", - написал он.

При этом журналист отметил "впечатляющую дипломатическую работу" Эстонии, которая положила начало этому делу.

Напомним, Эстония призвала страны ЕС начать совместную закупку боеприпасов для Украины. Такое предложение должны утвердить на саммите 23-24 марта.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что для совместной закупки боеприпасов странам Евросоюза необходимо выделить около 4 миллиардов евро.

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