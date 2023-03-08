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Нужно в 4 раза больше. Резников заявил, что 1 млрд евро на снаряды для Украины от ЕС недостаточно

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Стокгольм, Среда 08 марта 2023 12:04
Нужно в 4 раза больше. Резников заявил, что 1 млрд евро на снаряды для Украины от ЕС недостаточно Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский Союз должен рассмотреть проект предложения по выделению 1 млрд евро на снаряды для Украины. Однако для борьбы против России нашему государству нужно в четыре раза больше снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что проекта предложения ЕС об использовании 1 млрд евро на закупку снарядов будет недостаточно. Резников добавил, что Украине нужно примерно в четыре раза больше снарядов.

Перед неформальной встречей министров обороны ЕС в Стокгольме Резников также заявил, что в нашей стране нужны системы ПВО, а также бронетехника и танки.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель скептически ответил на призывы выделить больше финансовых ресурсов для финансирования боеприпасов для Украины: "Деньги не приходят с неба".

Напомним, Резников приехал в Стокгольм для участия в неформальной встрече министров обороны ЕС. На встрече, в частности, будут обсуждаться военная поддержка Украины со стороны ЕС и финансирование закупок артиллерийских боеприпасов для поддержки Украины.

Сегодня члены ЕС должны согласовать совместную закупку боеприпасов для Украины.

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Стокгольм Алексей Резников Евросоюз
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