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Голови МЗС ЄС завтра підпишуть план постачання боєприпасів для України, - журналіст

Новость на русском →
Неділя 19 березня 2023 22:59
Голови МЗС ЄС завтра підпишуть план постачання боєприпасів для України, - журналіст Фото: Голови МЗС ЄС завтра підпишуть план постачання боєприпасів для України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 19 березня, міністри закордонних справ країн Європейського союзу підпишуть план постачання боєприпасів для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста "Радіо Свободи" Рікарда Йозвяка у Twitter.

"Міністри закордонних справ ЄС мають завтра підписати план постачання боєприпасів для України - з метою забезпечення Києва 1 мільйоном артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців", - написав він.

При цьому журналіст відзначив "вражаючу дипломатичну роботу" Естонії, яка започаткувала цю справу.

Нагадаємо, Естонія закликала країни ЄС розпочати спільну закупівлю боєприпасів для України.Таку пропозицію мають затвердити на саміті 23-24 березня.

Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що для спільної закупівлі боєприпасів країнам Євросоюзу необхідно виділити близько 4 мільярдів євро.

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