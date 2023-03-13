ЕС одобрит совместный план закупок боеприпасов для Украины на следующей неделе, - Bloomberg

Европейский союз на следующей неделе подпишет совместный план закупок боеприпасов для Украины. Однако блок зашел в тупик в вопросе о том, как обеспечить Киев 155-мм снарядами, которые ему необходимы в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Источники отмечают, что ЕС пытается найти способ удовлетворить неотложные потребности Украины в боеприпасах, несмотря на то, что страны-члены уже достигли политического согласия относительно предоставления Киеву дополнительных снарядов.

Украинские власти заявили, что в этом году Вооруженным силам понадобится 1 млн патронов. По подсчетам Эстонии, такое количество снарядов обойдется в 4 млрд евро.

Украина использует в среднем от 60 тысяч до 210 тысяч снарядов в месяц, но европейская оборонная промышленность имеет возможность производить только 25 тысяч снарядов в этот период времени. Между тем, Россия выпускала от 20 тысяч до 60 тысяч снарядов в день.

Собеседник издания заявил, что страны ЕС еще не сообщили, сколько денег они готовы выделить в этом году на покупку боеприпасов и как эти средства будут структурированы.

Некоторые страны хотели бы видеть обязательное финансирование, пропорциональное размеру экономики каждого государства, в то время как другие хотят, чтобы любые взносы были добровольными.

Новое финансирование - это в основном политическое решение для государств-членов. Ожидается, что этот вопрос - наряду с согласованием количества снарядов, которые будут поставляться, - выйдет на первый план во время встречи министров иностранных дел и обороны стран ЕС на следующей неделе, перед саммитом лидеров в Брюсселе, где эта тема также будет стоять на повестке дня.