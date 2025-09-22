Глава МИД Дании: соседи России боятся стать следующей целью Кремля

Соседние для России государства опасаются, что они подвергнуться вторжению со стороны страны-агрессора.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Расмуссен отметил, что вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии было "безрассудным и опасным". Он уточнил, что самолеты пролетали в 10 километрах к северу от Таллина.

"Не должно быть сомнений: я осуждаю это последнее нарушение суверенитета и территориальной целостности Эстонии со стороны России. Наша поддержка Эстонии остается непоколебимой", - добавил министр.

По его словам, такие провокации России направлены на то, чтобы "запугать страны и заставить их прекратить поддержку Украины, проверить нашу решимость".

"Россия явно считает, что может действовать безнаказанно в Украине, в Балтийском и Черном морях, на всей территории Восточной Европы", - обратил внимание Расмуссен.

Он заверил, что Дания и ее союзники не поддадутся на провокации Москвы.

"Мы уже видели этот сценарий до вторжения в Грузию, аннексии Крыма, вторжения на Донбасс, полномасштабного вторжения в Украину. Соседи России, и это неудивительно, опасаются, что следующим может стать их страна. Поэтому мы сегодня говорим Российской Федерации: сделайте шаг назад, выберите другой путь. Мы не позволим разрушить архитектуру европейской безопасности", - сказал чиновник.