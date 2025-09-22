ua en ru
Голова МЗС Данії: сусіди Росії бояться стати наступною ціллю Кремля

Нью-Йорк, Понеділок 22 вересня 2025 19:07
Голова МЗС Данії: сусіди Росії бояться стати наступною ціллю Кремля Фото: Ларс Льокке Расмуссен, голова МЗС Данії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сусідні для Росії держави побоюються, що вони зазнають вторгнення з боку країни-агресора.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Расмуссен зазначив, що вторгнення російських винищувачів у повітряний простір Естонії було "безрозсудним і небезпечним". Він уточнив, що літаки пролітали за 10 кілометрів на північ від Талліна.

"Не повинно бути сумнівів: я засуджую це останнє порушення суверенітету і територіальної цілісності Естонії з боку Росії. Наша підтримка Естонії залишається непохитною", - додав міністр.

За його словами, такі провокації Росії спрямовані на те, щоб "залякати країни і змусити їх припинити підтримку України, перевірити нашу рішучість".

"Росія явно вважає, що може діяти безкарно в Україні, в Балтійському і Чорному морях, на всій території Східної Європи", - звернув увагу Расмуссен.

Він запевнив, що Данія та її союзники не піддадуться на провокації Москви.

"Ми вже бачили цей сценарій до вторгнення в Грузію, анексії Криму, вторгнення на Донбас, повномасштабного вторгнення в Україну. Сусіди Росії, і це не дивно, побоюються, що наступною може стати їхня країна. Тому ми сьогодні говоримо Російській Федерації: зробіть крок назад, виберіть інший шлях. Ми не дозволимо зруйнувати архітектуру європейської безпеки", - сказав чиновник.

МіГ-31 залетіли в Естонію

Нагадаємо, минулого тижня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Такі літаки можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

У відповідь естонська влада викликала в МЗС тимчасового повіреного у справах РФ в Естонії. Також Естонія ініціювала консультації із союзниками по НАТО.

Російська Федерація Данія Війна в Україні
