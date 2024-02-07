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Боррель, до сих пор находящийся в Киеве, провел утро в укрытии из-за атаки РФ

Киев, Среда 07 февраля 2024 11:59
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Боррель, до сих пор находящийся в Киеве, провел утро в укрытии из-за атаки РФ Фото: Боррель в укрытии Киева 7 февраля во время атаки РФ по Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель провел утро 7 февраля в укрытии Киева из-за массированной атаки РФ по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Начинаю утро в укрытии, когда по всему Киеву звучат сигналы воздушной тревоги", - написал он.

Боррель, до сих пор находящийся в Киеве, провел утро в укрытии из-за атаки РФ

По словам Борреля, это повседневная реальность храброго украинского народа с тех пор, как Россия начала незаконную агрессию.

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