Боррель, до сих пор находящийся в Киеве, провел утро в укрытии из-за атаки РФ

Фото: Боррель в укрытии Киева 7 февраля во время атаки РФ по Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель провел утро 7 февраля в укрытии Киева из-за массированной атаки РФ по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Начинаю утро в укрытии, когда по всему Киеву звучат сигналы воздушной тревоги", - написал он. По словам Борреля, это повседневная реальность храброго украинского народа с тех пор, как Россия начала незаконную агрессию.