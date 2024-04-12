Глава МИД Британии предостерег Иран от эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Глава МИД Британии адресовал свое обращение иранскому коллеге Амиру-Абдоллахиану.

"Сегодня я четко дал понять министру иностранных дел Амиру-Абдоллахиану, что Иран не должен втягивать Ближний Восток в более широкий конфликт", - подчеркнул Кэмерон.

Он добавил, что "глубоко озабочен" потенциальной возможностью "просчета, который может привести к дальнейшему насилию".

"Вместо этого Иран должен работать над деэскалацией и предотвращением дальнейших атак", - добавил глава МИД Британии.

Что предшествовало

Напомним, 1 апреля Израиль нанес мощный авиаудар по центральному кварталу Меззе в центре Дамаска в Сирии. Здание иранского консульства было полностью уничтожено. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала.

Несмотря на то, что Израиль уже неоднократно бил по связанным с Ираном объектам в Сирии в течение последних месяцев, впрочем это был первый случай, когда ЦАХАЛ нанес удар по иранскому дипломатическому зданию.

Иран официально обвинил в нападении Израиль и пообещал "жесткий" ответ. 4 апреля ЦРУ предупредило, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сможет себя защитить и будет действовать по принципу: "Тот, кто нападает на Израиль или планирует напасть, пострадает сам".

Добавим, по данным The Times of Israel, Иран дал понять Вашингтону, что ответит на вероятное нападение Израиля на его посольство в Сирии таким образом, чтобы избежать серьезной эскалации.

Подробнее о ситуации - читайте в материале РБК-Украина.