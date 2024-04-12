Глава МЗС Британії застеріг Іран від ескалації конфлікту на Близькому Сході

Глава МЗС Британії адресував своє звернення іранському колезі Аміру-Абдоллахіану.

"Сьогодні я чітко дав зрозуміти міністру закордонних справ Аміру-Абдоллахіану, що Іран не повинен втягувати Близький Схід у ширший конфлікт", - наголосив Кемерон.

Він додав, що "глибоко стурбований" потенційною можливістю "прорахунку, який може призвести до подальшого насильства".

"Натомість Іран повинен працювати над деескалацією та запобіганням подальшим атакам", - додав глава МЗС Британії.

Що передувало

Нагадаємо, 1 квітня Ізраїль завдав потужного авіаудару по центральному кварталу Меззе в центрі Дамаска в Сирії. Будівлю іранського консульства було повністю знищено. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два генерали.

Попри те, що Ізраїль вже неодноразово бив по пов'язаних з Іраном об'єктах у Сирії протягом останніх місяців, втім це був перший випадок, коли ЦАХАЛ завдав удару по іранській дипломатичній будівлі.

Іран офіційно звинуватив у нападі Ізраїль та пообіцяв "жорстку" відповідь. 4 квітня ЦРУ попередило, що впродовж 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна зможе себе захистити та діятиме за принципом: "Той, хто нападає на Ізраїль або планує напасти, постраждає сам".

Додамо, що за даними The Times of Israel, Іран дав зрозуміти Вашингтону, що відповість на ймовірний напад Ізраїлю на його посольство в Сирії таким чином, щоб уникнути серйозної ескалації.

Докладніше про ситуацію - читайте у матеріалі РБК-Україна.