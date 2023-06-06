Глава МИД Британии о ситуации в Белгородской области: Киев сам решает, как ему защищаться

Великобритания продолжит поставки оружия Украине для отпора российской агрессии. Киев должен сам решать, как ему защищаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли агентству Reuters во время визита в Украину.

"Решения о том, как Украина ведет эту самооборону, являются правильными решениями руководства Украины", - сказал он, отвечая на вопрос о рейдах российских группировок на территорию РФ.

Клеверли заявил, что не было разногласий с Соединенными Штатами по поводу поставок оружия Украине после того, как Великобритания поставила Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые потенциально могут позволить Украине нанести еще больший удар по России.

"Все страны поставили ограничения на оборудование, которое мы передали. В большинстве случаев это означает, что оборудование можно использовать на территории Украины", - сказал он.

По его словам, в этом вопросе Великобритания и США единодушны. "Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими международными союзниками в том, как оказать поддержку Украине в ее стремлении вернуть свою страну", - добавил он.

Рейды РДК в Белгородскую область

Напомним, в последние недели участились рейды "Русского добровольческого корпуса" в Белгородскую область, откуда российские войска обстреливали территорию Украины.

Сообщалось об активных боях в районе Шебекино, откуда проводится массовая эвакуация. Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что представители региональных властей "не могут войти" в село Новая Таволжанка.