Глава МЗС Британії про ситуацію у Білгородській області: Київ сам вирішує, як йому захищатись

Великобританія продовжить поставки зброї Україні для відсічі російської агресії. Київ має сам вирішувати, як йому захищатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Великобританії Джеймса Клеверлі агентству Reuters під час візиту в Україну.

"Рішення про те, як Україна веде цю самооборону, є правильними рішеннями керівництва України", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо рейдів російських угрупувань на територію РФ.

Клеверлі заявив, що не було розбіжностей із Сполученими Штатами щодо постачання зброї Україні після того, як Великобританія поставила Києву крилаті ракети великої дальності Storm Shadow, які потенційно можуть дозволити Україні завдати ще більшого удару по Росії.

"Усі країни поставили обмеження на обладнання, яке ми передали. Найчастіше це означає, що обладнання можна використовувати на території України", - сказав він.

За його словами, у цьому питанні Великобританія та США одностайні. "Ми продовжимо тісно співпрацювати з нашими міжнародними союзниками у тому, як надати підтримку Україні у її прагненні повернути свою країну", - додав він.

Рейди РДК у Білгородську область

Нагадаємо, останніми тижнями почастішали рейди "Російського добровольчого корпусу" до Білгородської області, звідки російські війська обстрілювали територію України.

Повідомлялося про активні бої в районі Шебекіно, звідки проводиться масова евакуація. Напередодні губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що представники регіональної влади "не можуть увійти" до села Нова Таволжанка .