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Украина выиграет войну и может рассчитывать на помощь Британии, - глава МИД

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Понедельник 05 июня 2023 20:24
Украина выиграет войну и может рассчитывать на помощь Британии, - глава МИД Фото: Джеймс Клеверли, глава МИД Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина сможет одержать победу в войне с Россией. Наша страна может рассчитывать на дальнейшую помощь Британии.

Об этом в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам главы британского МИД, он в ходе своего визита смог лично убедиться "в истинных ужасах и разрушениях, которые Россия нанесла Украине".

"Украина выиграет эту войну и может рассчитывать на нашу поддержку", - отметил министр.

Отметим, что сегодня, 5 июня, Клеверли прибыл с неанонсированным визитом в Украину. В частности, он уже провел встречу с Зеленским.

Помощь Украине от Британии

Британия является одним из основных союзников Украины после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение.

В частности, страна является лидером в вопросе предоставления украинским защитникам вооружения, которое Запад отказывался поставлять долгое время. Так, Британия первой анонсировала передачу современных танков Challenger 2, а также первой предоставила дальнобойные ракеты.

При этом сегодня стало известно, что первые группы украинских пилотов уже отправились на обучение в Британию.

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