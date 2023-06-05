Украина выиграет войну и может рассчитывать на помощь Британии, - глава МИД

Украина сможет одержать победу в войне с Россией. Наша страна может рассчитывать на дальнейшую помощь Британии.

Об этом в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По словам главы британского МИД, он в ходе своего визита смог лично убедиться "в истинных ужасах и разрушениях, которые Россия нанесла Украине".

"Украина выиграет эту войну и может рассчитывать на нашу поддержку", - отметил министр.

Отметим, что сегодня, 5 июня, Клеверли прибыл с неанонсированным визитом в Украину. В частности, он уже провел встречу с Зеленским.

Помощь Украине от Британии

Британия является одним из основных союзников Украины после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение.

В частности, страна является лидером в вопросе предоставления украинским защитникам вооружения, которое Запад отказывался поставлять долгое время. Так, Британия первой анонсировала передачу современных танков Challenger 2, а также первой предоставила дальнобойные ракеты.

При этом сегодня стало известно, что первые группы украинских пилотов уже отправились на обучение в Британию.