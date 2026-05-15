Глава Минздрава сделал заявление о хантавирусе и украинцах, оказавшихся на лайнере

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал ситуацию относительно хантавируса и украинцев, которые находились в составе экипажа на лайнере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Мы говорим, что Украина является естественным очагом циркуляции хантавирусов. Правда, у нас преобладающий вариант хантавирусной инфекции - лихорадка с почечным синдромом", - сказал Ляшко. Он пояснил, что случаи хантавирусной инфекции с легочным синдромом, которые фигурируют в медиа, не являются типичными для страны. По его словам, ведомство имеет всю информацию об украинцах, которые находились в составе экипажа лайнера, - в рамках международных медико-санитарных правил. В частности, известно, куда именно члены экипажа прибыли после рейса.