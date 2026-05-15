Глава Минздрава сделал заявление о хантавирусе и украинцах, оказавшихся на лайнере

12:26 15.05.2026 Пт
Украина является естественным очагом циркуляции хантавирусов
aimg Ирина Глухова
Глава Минздрава сделал заявление о хантавирусе и украинцах, оказавшихся на лайнере Фото: Виктор Ляшко (facebook.com viktor.liashko)
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал ситуацию относительно хантавируса и украинцев, которые находились в составе экипажа на лайнере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Мы говорим, что Украина является естественным очагом циркуляции хантавирусов. Правда, у нас преобладающий вариант хантавирусной инфекции - лихорадка с почечным синдромом", - сказал Ляшко.

Он пояснил, что случаи хантавирусной инфекции с легочным синдромом, которые фигурируют в медиа, не являются типичными для страны.

По его словам, ведомство имеет всю информацию об украинцах, которые находились в составе экипажа лайнера, - в рамках международных медико-санитарных правил. В частности, известно, куда именно члены экипажа прибыли после рейса.

Вспышка хантавируса

Круизный лайнер MV Hondius был вынужден остановиться у побережья Кабо-Верде из-за вспышки хантавирусной инфекции, которая уже привела к гибели по меньшей мере трех человек.

Путешествие лайнера началось 20 марта в Аргентине и должно было завершиться 4 мая. На момент инцидента на борту находилось около 150 пассажиров.

Первым заболел и впоследствии умер 70-летний гражданин Нидерландов. Его 69-летняя жена также умерла в больнице в Йоханнесбурге во время подготовки к эвакуации. Еще одна смерть также связана с гражданином Нидерландов.

Среди членов экипажа были пятеро граждан Украины, у которых признаков заболевания не обнаружили.

Отдельно сообщается, что 14 граждан Испании, которые могли контактировать с инфицированными, были обязаны пройти принудительную изоляцию по решению суда.

Между тем СМИ пишут, что часть пассажиров, которые потенциально могли быть контактировать с инфекцией, покинули судно до официального подтверждения вспышки и уже разъехались в разные страны без медицинского осмотра.

Что такое хантавирусы и угрожает ли нашей стране "вирус с лайнера" - читайте в материале РБК-Украина.

