Глава Минобороны Польши заявил об усилении военного присутствия на восточной границе

Польша усугубит присутствие войск на востоке страны в приграничных с Беларусью и Россией, а также Литвой и Украиной районах.
Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
Глава оборонного ведомства уточнил, что увеличение присутствия польской армии будет в Варминско-Мазурском, Подлясском, Люблинском и Подкарпатском воеводствах.
"Я хочу вас в этом уверить, потому что это наш смысл существования", - подчеркнул он.
Косиняк-Камыш отметил, что на прошлой неделе было проведено заседание комитета по национальной безопасности. На нем, в частности, обсуждалась ситуация на польско-белорусской границе, а также фиксация увеличения количества попыток незаконного пересечения.
Глава Минобороны Польши заявил, что пограничную службу по охране границы поддерживают военные в рамках Подляской военной оперативной группы. Подобные мероприятия планируются на следующий год.
Говоря об увеличении военного присутствия на границе, Косиняк-Камыш добавил, что это будет "постоянное присутствие". Там также планируют возвести и обустроить новые хранилища для подразделений.
Польский министр добавил, что ответные меры направлены на сдерживание потенциальных вражеских нападений и атак.
Напомним, что весной прошлого года Польша должна была получить первые танки Abrams от США. Также сообщалось, что Варшава дополнительно заказала для своей армии 70 тысяч автоматических винтовок Grot. Соглашение с производителем 2 января подписал министр обороны Мариуш Блащак.
Вооруженные силы Польши получат около 500 американских ракетных систем HIMARS.
Западные СМИ в марте прошлого года писали, что Польша строит самую большую сухопутную армию в Европе.
Также сообщалось, что в марте 2024 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что РФ в скором времени может восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО уже в 2026 году.
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