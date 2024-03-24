Глава Міноборони Польщі заявив про посилення військової присутності на східному кордоні

Очільник оборонного відомства уточнив, що збільшення присутності польської армії буде у Вармінсько-Мазурському, Підляському, Люблінському та Підкарпатському воєводствах.

"Я хочу вас у цьому запевнити, бо це наш сенс існування", - наголосив він.

Косіняк-Камиш зазначив, що минулого тижня було проведено засідання комітету з питань національної безпеки. На ньому, зокрема, обговорювали ситуацію на польсько-білоруському кордоні, а також фіксацію збільшення кількості спроб незаконного перетину.

Глава Міноборони Польщі заявив, що прикордонну службу в охороні кордону підтримують військові в рамках Підляської військової оперативної групи. Такі заходи плануються на наступний рік.

Говорячи про збільшення військової присутності на кордоні, Косіняк-Камиш додав, що це буде "постійна присутність". Там, серед іншого, також планують звести та облаштувати нові сховища для підрозділів.

Польській міністр додав, що відповідні заходи спрямовані на стримування потенційних ворожих нападів та атак.

Польща посилює армію

Нагадаємо, що навесні минулого року Польща мала отримати перші танки Abrams від США. Також повідомлялося, що Варшава додатково замовила для своєї армії 70 тисяч автоматичних гвинтівок Grot. Угоду з виробником 2 січня підписав міністр оборони Маріуш Блащак.

Збройні сили Польщі отримають майже 500 американських ракетних систем HIMARS.

Західні ЗМІ у березні минулого року писали, що Польща будує найбільшу сухопутну армію в Європі.

Також повідомлялося, що у березні 2024 року президент Польщі Анджей Дуда заявив, що РФ незабаром може відновити свій військовий потенціал та напасти на країни НАТО вже у 2026 році.