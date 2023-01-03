Польша заказала 70 тысяч винтовок: министр обороны объяснил зачем

Польша дополнительно заказала для своей армии 70 тысяч автоматических винтовок Grot. Соглашение с производителем 2 января подписал министр обороны Мариуш Блащак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

"Это хорошие и проверенные винтовки. Их хорошо оценивают в польской армии, а также военнослужащие украинской армии. Они положительно зарекомендовали себя в бою. Это самый важный тест, который прошла винтовка Grot", - отметил глава Минобороны.

Блащак указал, что, с учетом предыдущих соглашений, для нужд вооруженных сил закуплено уже около 100 тысяч винтовок.

По его словам, в течение следующих недель будут подписаны еще несколько сделок на покупку Grot. Ведь Польша намерена увеличить численность своей армии более чем на 135 тысяч - до 300 тысяч.

"Польская армия усиливает оборонные способности, чтобы отпугнуть агрессора. Мы хотим мира, но для этого должны готовиться к войне. Винтовок должно быть в стране очень много, в том числе и на складах", - подчеркнул министр.

В этом контексте Блащак привел пример первых дней полномасштабного вторжения РФ, когда в Киеве и других городах Украины гражданским выдавали автоматы, чтобы защищаться от агрессора.