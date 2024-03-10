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Глава Минобороны Италии о размещении войск НАТО в Украине: это сотрет й путь к дипломатии

Фото: министр обороны Италии Гвидо Крозетто (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Италия выступает против идеи размещения западных войск в Украине. Там считают, что такой шаг "сотрет путь к дипломатии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью La Stampa.

военную экономику делает ее более оснащенной и гибкой, чем НАТО в военном производстве.

По мнению Крозетто, Украина права в то, что поставки оружия Запада проходят медленно.

"

активизируя дипломатические каналы с большей силой и настойчивостью".

Позиция Италия по поводу войны

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Италия передала Украине семь пакетов военной помощи. Также Рим оказывает нашей стране финансовую, гуманитарную помощь и поддержал санкции ЕС.

При этом министр обороны Италии Гвидо Крозетто сделал несколько заявлений о якобы возможности мирных переговоров между Украиной и Россией. Так, в конце декабря 2023 года он утверждал, что пришло время найти "политическое решение" войны.

Идея Макрона об отправке войск

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва, Латвия и Эстония.

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