Министр обороны Италии предложил найти политическое решение войны в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA .

"Война продолжается уже почти два года, и я считаю, что наряду и параллельно с военным участием и поддержкой Украины, важно идти по пути, который ведет к политическому решению", - заявил Крозетто.

По его словам, то, что существовало до войны, должно быть восстановлено, а то, что не удалось сделать с помощью оружия, должно быть сделано другим способом.

"То, что не может быть достигнуто военным путем - а к этому времени мы достигли сохранения Украины, которая могла быть уничтожена, и консолидации границы, которая заблокировала российскую атаку - может быть достигнуто путем открытия дипломатического и политического фронта, чтобы попытаться достичь того же результата с помощью мирных переговоров", - добавил министр.

Помощь от Италии

В последний раз Италия сообщала, что готовит новый пакет военной помощи для Украины в мае. Эта поставка вооружения должна была стать седьмой по счету.

Однако недавно министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Италия выразила намерения о передаче Украине восьмого пакета военной помощи. Теперь страна полагает, какое оборудование можно передать Киеву.

После этого стало известно, что Кабмин Италии принял постановление, разрешающее стране оказывать военную поддержку Украине до конца 2024 года.

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