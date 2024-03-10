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Глава Міноборони Італії про розміщення військ НАТО в Україні: це зітре шлях до дипломатії

Фото: міністр оборони Італії Гвідо Крозетто (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Італія виступає проти ідеї розміщення західних військ в Україні. Там вважають, що такий крок "зітре шлях до дипломатії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Італії Гвідо Крозетто в інтерв'ю La Stampa.

військову економіку робить її більш оснащеною та гнучкою, ніж НАТО у військовому виробництві.

На думку Крозетто, Україна має рацію щодо того, що постачання зброї Заходу відбуваються повільно.

"

активізуючи дипломатичні канали з більшою силою та наполегливістю".

Позиція Італія щодо війни

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Італія передала Україні сім пакетів військової допомоги. Також Рим надаю нашій країні фінансову, гуманітарну допомогу та підтримав санкції ЄС.

При цьому міністр оборони Італії Гвідо Крозетто зробив декілька заяв щодо нібито можливості мирних переговорів між Україною та Росією. Так, наприкінці грудня 2023 року він стверджував, що прийшов час знайти "політичне вирішення" війни.

Ідея Макрона про відправлення військ

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.

Низка країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія.

При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва, Латвія та Естонія.

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