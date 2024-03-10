Глава Минобороны Италии о размещении войск НАТО в Украине: это сотрет й путь к дипломатии

Италия выступает против идеи размещения западных войск в Украине. Там считают, что такой шаг "сотрет путь к дипломатии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью La Stampa.

"Франция и Польша могут говорить от себя, а не от имени НАТО, которое изначально формально и добровольно оставалось вне войны в Украине. Ввести войска в Киев означает сделать шаг к односторонней эскалации, которая сотрет путь к дипломатии. Нет смысла наводить такой аргумент сейчас после двух лет войны", - сказал министр.

Глава Минобороны также заявил, что превращение России в военную экономику делает ее более оснащенной и гибкой, чем НАТО в военном производстве.

По мнению Крозетто, Украина права в то, что поставки оружия Запада проходят медленно.

" Запад обнаружил, что имеет гораздо меньшие производственные мощности, чем Россия, и ему нужно время, чтобы изменить тенденцию. Что касается боеприпасов, то за год мы вышли на уровень производства, который может помочь Украине, но все равно ниже российского", - считает он.

Итальянский министр заявил, что Запад должен предоставить Украине всю возможную поддержку, но не исключать другой возможный способ разрешения конфликта, " активизируя дипломатические каналы с большей силой и настойчивостью".

Позиция Италия по поводу войны

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Италия передала Украине семь пакетов военной помощи. Также Рим оказывает нашей стране финансовую, гуманитарную помощь и поддержал санкции ЕС.

При этом министр обороны Италии Гвидо Крозетто сделал несколько заявлений о якобы возможности мирных переговоров между Украиной и Россией. Так, в конце декабря 2023 года он утверждал, что пришло время найти "политическое решение" войны.

Идея Макрона об отправке войск

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва, Латвия и Эстония.