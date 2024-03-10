Глава Міноборони Італії про розміщення військ НАТО в Україні: це зітре шлях до дипломатії

Італія виступає проти ідеї розміщення західних військ в Україні. Там вважають, що такий крок "зітре шлях до дипломатії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Італії Гвідо Крозетто в інтерв'ю La Stampa.

"Франція і Польща можуть говорити від себе, а не від імені НАТО, яке від початку формально і добровільно залишалося поза війною в Україні. Ввести війська до Києва означає зробити крок до односторонньої ескалації, яка зітре шлях до дипломатії. Немає сенсу наводити такий аргумент зараз після двох років війни", - сказав міністр.

Глава Міноборони також заявив, що перетворення Росії на військову економіку робить її більш оснащеною та гнучкою, ніж НАТО у військовому виробництві.

На думку Крозетто, Україна має рацію щодо того, що постачання зброї Заходу відбуваються повільно.

" Захід виявив, що має набагато менші виробничі потужності, ніж Росія, і йому потрібен час, щоб змінити тенденцію. Що стосується боєприпасів, то за рік ми вийшли на рівень виробництва, який може допомогти Україні, але все одно нижчий за російський", - вважає він.

Італійський міністр заявив, що Захід повинен надати Україні всю можливу підтримку, але не виключати інший можливий спосіб вирішення конфлікту, " активізуючи дипломатичні канали з більшою силою та наполегливістю".

Позиція Італія щодо війни

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Італія передала Україні сім пакетів військової допомоги. Також Рим надаю нашій країні фінансову, гуманітарну допомогу та підтримав санкції ЄС.

При цьому міністр оборони Італії Гвідо Крозетто зробив декілька заяв щодо нібито можливості мирних переговорів між Україною та Росією. Так, наприкінці грудня 2023 року він стверджував, що прийшов час знайти "політичне вирішення" війни.

Ідея Макрона про відправлення військ

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.

Низка країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія.

При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва, Латвія та Естонія.