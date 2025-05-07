Глава Минфина США назвал Путина военным преступником

Министр финансов США Скотт Бессент соглашается с тем, что российский диктатор Владимир Путин является военным преступником. Вместе с тем американский чиновник не считает это преградой в ведении переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления главы Минфина США перед Конгрессом.

Так, во время мероприятия Бессенту задали прямой вопрос, считает ли он главу Кремля военным преступником.

Во время выступления в зале Конгресса американский министр дал на это утвердительный ответ, сказав: "Да".

В то же время на следующий вопрос, будет ли он вести переговоры в таком случае, Бессент озвучил мнение, что "такова природа дипломатии, когда нужно вести переговоры с обеими сторонами".

"Я считаю, что переговоры были необходимы с японцами после Второй мировой войны", - отметил глава Минфина США.

У Трампа впервые назвали Путина военным преступником

Стоит обратить внимание, что если бывший президент США Джо Байден также называл российского диктатора Владимира Путина военным преступником, то после смены главы Белого дома риторика по этому вопросу в отношении главы Кремля - изменилась.

Так, действующий американский президент Дональд Трамп отказался использовать такую характеристику в отношении Путина, и неоднократно подчеркивал, что критика РФ из-за ее военной агрессии против Украины якобы будет мешать дипломатическим усилиям с целью прекращения российско-украинской войны.

Солидарность с такой позицией озвучивали чиновники администрации Трампа. Поэтому нынешние слова главы Минфина США, который публично согласился, что Путин является военным преступником, прозвучали впервые из лагеря топ-чиновников Штатов.

Напомним также, что Трамп еще до своего избрания на пост нового президента США отказался назвать Путина военным преступником.

Несмотря на это другие американские политики более конкретны в своих оценках деятельности российского диктатора. Так, ряд конгрессменов прямо называли главу Кремля называли военным преступником. Один из таких недавних случаев произошел 20 апреля, когда американский конгрессмен Джо Уилсон также назвал Путина военным преступником, а также - циничным лжецом. Американский политик также отметил, что, по его мнению, объявленное главой Кремля "пасхальное перемирие" является фейком.