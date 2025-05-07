Глава Мінфіну США назвав Путіна воєнним злочинцем

Міністр фінансів США Скотт Бессент погоджується з тим, що російський диктатор Володимир Путін є воєнним злочинцем. Разом з тим американський чиновник не вважає це перепоною у веденні переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу глави Мінфіну США перед Конгресом.

Так, під час заходу Бессенту поставили пряме запитання, чи вважає він главу Кремля воєнним злочинцем.

Під час виступу в залі Конгресу американський міністр дав на це ствердну відповідь, сказавши: "Так".

Водночас на наступне запитання, чи вестиме він переговори в такому разі, Бессент озвучив думку, що "така природа дипломатії, коли потрібно вести переговори з обома сторонами".

"Я вважаю, що переговори були необхідні з японцями після Другої світової війни", - зазначив глава Мінфіну США.

У Трампа вперше назвали Путіна воєнним злочинцем

Варто звернути увагу, що якщо колишній президент США Джо Байден також називав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем, то після зміни глави Білого дому риторика з цього питання стосовно очільника Кремля - змінилася.

Так, чинний американський президент Дональд Трамп відмовився використати таку характеристику щодо Путіна, та неодноразово наголошував, що критика РФ через її військову агресію проти України начебто заважатиме дипломатичним зусиллям з метою припинення російсько-української війни.

Солідарність з такою позицією озвучували посадовці адміністрації Трампа. Відтак нинішні слова глави Мінфіну США, який публічно погодився, що Путін є воєнним злочинцем, пролунали вперше з табору топ-чиновників Штатів.

Нагадаємо також, що Трамп ще до свого обрання на посаду нового президента США відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем.

Попри це інші американські політики більш конкретні у своїх оцінках діяльності російського диктатора. Так, низці конгресменів прямо називали главу Кремля називали воєнним злочинцем. Один з таких нещодавніх випадків відбувся 20 квітня, коли американський конгресмен Джо Вілсон також назвав Путіна воєнним злочинцем, а також - цинічним брехуном. Американський політик також зазначив, що, на його думку, оголошене главою Кремля "великоднє перемир'я" є фейком.