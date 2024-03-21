В Бундестаге заявили, что замораживание войны в Украине помогло бы только России
Лидер Партии зеленых Омид Нурипур резко ответил на предложение "заморозить" войну в Украине. Ранее такую идею выдвинул лидер парламентской фракции Германии СДПГ Рольф Мютцених.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.
"Это не мир, который испытают люди, живущие там. Они не заслуживают того, чтобы мы сели за свои столы и просто сказали: "Я больше не настроен на эту войну". Вы должны посмотреть правде в глаза, и вы просто должны понять, что замораживание помогает агрессору", - заявил он.
Нурипур предупредил, что если Украина не вернет себе свои земли, это означает, что "это шаблон для следующей войны".
Он добавил, что суть войны заключается в суверенитете и самоопределении народа в Украине.
"Эти люди, которые встают и говорят: "Я сейчас щелкну пальцами и скажу (президенту Украины Владимиру, - ред.) Зеленскому, что делать", - это не колония Германии, это независимое государство", - подчеркнул политик.
Призывы к замораживанию войны
Лидер немецкой парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених во время дебатов в Бундестаге в прошлый четверг заявил о необходимости заморозить войну в Украине.
"Мы должны говорить не только о том, как вести войну на Украине. Мы также должны думать о том, как заморозить войну и в конечном итоге прекратить ее", - заявил он.
Заявление Мютцениха вызвало резкую критику со стороны "зеленых" и СвДП.
Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что замораживание войны приведет только к возобновлению в больших масштабах.
При этом премьер Британии Риши Сунак выступал против резкого прекращения боевых действий, поскольку это не будет справедливым и крепким миром для Украины.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявлял, что замораживание войны России против Украины возможно только теоретически. Позиция двух сторон исключает такую возможность.
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