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Глава Мінфіну США заявив про розширення санкцій проти Ірану

Новини » Політика    28.10.2019 - 14:10
Глава Мінфіну США заявив про розширення санкцій проти Ірану
Ілюстративне фото (GettyImages)

США будуть посилювати тиск на Іран

Міністр фінансів Стівен Мнучин заявив, що Сполучені Штати розширять санкції проти Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава Мінфіну США заявляє, що США будуть посилювати тиск на Іран.

"Ми надаємо кампанію по максимальному тиску за допомогою санкцій. Вони спрацювали, і вони працюють, вони перекривають потік грошей", - сказав Мнучин під час візиту в Ізраїль.

Reuters зазначає, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, з яким Мнучин провів зустріч, в свою чергу закликав посилити тиск на Іран.

"Ми продовжимо активізуватися ще і ще. Я тільки що прийшов з дуже продуктивного робочого обіду з вашою командою. Вони дали нам купу дуже конкретних ідей, які ми будемо реалізовувати ", - сказав глава Мінфіну.

Зазначимо, відносини Вашингтона і Тегерана різко погіршилися в 2018 році після того, як США оголосили про односторонній вихід із ядерної угоди, звинувативши іранську сторону в порушенні домовленостей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану небувалим по силі ударом у разі неприйнятних дій з боку Тегерана.

За його словами, Вашингтон відстежує ситуацію на Близькому Сході і намагається виходити з воєн, але, можливо, Сполученим Штатам доведеться вступити у війну з Іраном.

Загрози з боку Трампа пов'язані з атакою дронов на нафтопереробні заводи Саудівської Аравії. Відповідальність за атаку взяли на себе єменські повстанці-хуситы, проте в Білому домі наполягають, що дрони прилетіли з Ірану.

Також РБК-Україна повідомляло, що 21 вересня США ввели нові санкції проти Ірану після атаки на нафтопереробний завод в Саудівській Аравії.

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