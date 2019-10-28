Глава Мінфіну США заявив про розширення санкцій проти Ірану

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США будуть посилювати тиск на Іран

Міністр фінансів Стівен Мнучин заявив, що Сполучені Штати розширять санкції проти Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава Мінфіну США заявляє, що США будуть посилювати тиск на Іран.

"Ми надаємо кампанію по максимальному тиску за допомогою санкцій. Вони спрацювали, і вони працюють, вони перекривають потік грошей", - сказав Мнучин під час візиту в Ізраїль.

Reuters зазначає, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, з яким Мнучин провів зустріч, в свою чергу закликав посилити тиск на Іран.

"Ми продовжимо активізуватися ще і ще. Я тільки що прийшов з дуже продуктивного робочого обіду з вашою командою. Вони дали нам купу дуже конкретних ідей, які ми будемо реалізовувати ", - сказав глава Мінфіну.

Зазначимо, відносини Вашингтона і Тегерана різко погіршилися в 2018 році після того, як США оголосили про односторонній вихід із ядерної угоди, звинувативши іранську сторону в порушенні домовленостей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану небувалим по силі ударом у разі неприйнятних дій з боку Тегерана.

За його словами, Вашингтон відстежує ситуацію на Близькому Сході і намагається виходити з воєн, але, можливо, Сполученим Штатам доведеться вступити у війну з Іраном.

Загрози з боку Трампа пов'язані з атакою дронов на нафтопереробні заводи Саудівської Аравії. Відповідальність за атаку взяли на себе єменські повстанці-хуситы, проте в Білому домі наполягають, що дрони прилетіли з Ірану.

Також РБК-Україна повідомляло, що 21 вересня США ввели нові санкції проти Ірану після атаки на нафтопереробний завод в Саудівській Аравії.