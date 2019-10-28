Глава Минфина США заявил о расширении санкций против Ирана

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США будут усиливать давление на Иран

Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты расширят санкции в отношении Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава Минфина США заявляет, что США будут усиливать давление на Иран.

"Мы оказываем кампанию по максимальному давлению посредством санкций. Они сработали, и они работают, они перекрывают поток денег", - сказал Мнучин во время визита в Израиль.

Reuters отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, с которым Мнучин провел встречу, в свою очередь призвал усилить давление на Иран.

"Мы продолжим активизироваться еще и еще. Я только что пришел с очень продуктивного рабочего обеда с вашей командой. Они дали нам кучу очень конкретных идей, которые мы будем реализовывать ", - сказал глава Минфина.

Отметим, отношения Вашингтона и Тегерана резко ухудшились в 2018 году после того, как США объявили об одностороннем выходе из ядерной сделки, обвинив иранскую сторону в нарушении договоренностей.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану небывалым по силе ударом в случае неприемлемых действий со стороны Тегерана.

По его словам, Вашингтон отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке и пытается выходить из войн, но, возможно, Соединенным Штатам придется вступить в войну с Ираном.

Угрозы со стороны Трампа связаны с атакой дронов на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако в Белом доме настаивают, что дроны прилетели из Ирана.

Также РБК-Украина сообщало, что 21 сентября США ввели новые санкции против Ирана после атаки на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии.