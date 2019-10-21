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Перемир'я в Сирії дотримується, - Трамп

Новини » В світі    21.10.2019 - 21:45
Перемир'я в Сирії дотримується, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп заявив, що США не давали обіцянку курдам захищати їх

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що в районі перемир'я в північно-східній частині Сирії дотримується режим припинення вогню. Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, в цілому перемир'я між курдськими силами і Туреччиною дотримується, незважаючи на деякі перестрілки.

"Ми отримуємо звідти дуже хороші новини. Режим припинення вогню дотримується", - повідомив президент США.

При цьому Трамп зазначив, що Сполучені Штати ніколи не давали обіцянку курдам залишатися в регіоні, щоб захистити їх. Також він підтвердив, що невелика кількість американських військовослужбовців залишиться в інших регіонах Сирії для забезпечення безпеки нафти, а в районі близько Йорданії і поруч з Ізраїлем.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що якщо до кінця вівторка курди не покинуть зону безпеки в Сирії, Туреччина відновить операцію "Джерело світу". За словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, курди продовжують діяти проти Туреччини, а Анкара здійснює відповідні удари, намагаючись при цьому мінімізувати шкоду для місцевого населення.

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Новини України Дональд ТрампСирія
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