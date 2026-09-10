У Трампа допускают, что война с Ираном не закончится к концу его срока, - WSJ

Высокопоставленные чиновники Белого дома обсудили с президентом США Дональдом Трампом то, что война с Ираном может затянуться до конца его президентского срока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По словам источников, на обсуждениях в Овальном кабинете и ситуационном центре присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и другие.

Все вместе они обсуждали возможность того, что Иран может продолжать сопротивляться давлению США в условиях блокады и военных мер. Причем Тегеран потенциально может продвигать конфликт даже после инаугурации нового президента США в январе 2029 года.

Эти закрытые переговоры состоялись после того, как Трамп заявил журналистам в среду, что война может закончится "немедленно" после промежуточных выборов в ноября, так как иранцы "больше не могут держаться".

WSJ пишет, что многолетний конфликт истощит военные ресурсы и создаст риск долгосрочных сбоев на мировых нефтяных рынках в разгар президентских выборов в США в 2028 году.

По словам официальных лиц, Трамп часто обсуждает с помощниками наедине свое желание скорее закончить войну, которая длится уже 7 месяцев и унесла жизни 18 военных. Но также он поддерживает долгосрочную экономическую блокаду, используя ее и санкции, чтобы заставить режим демонтировать свою ядерную программу.

Также издание отмечает, что признание высокопоставленными помощниками в частном порядке того, что военный конфликт может затянуться на годы, противоречит заверениям Трампа о том, что США уже разгромили иранские силы и что режим скоро капитулирует.