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Туреччина збирається цього тижня евакуювати своїх громадян з Маріуполя

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Анкара, Вівторок 15 березня 2022 13:38
Туреччина збирається цього тижня евакуювати своїх громадян з Маріуполя Фото: глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу (wikimedia)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу провів телефонну розмову з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Вони обговорили війну в Україні та можливість евакуації громадян Туреччини з Маріуполя найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Планується евакуювати громадян Туреччини з Маріуполя у вівторок або середу. За попередньою інформацією, в місті є щонайменше 80 турків. Вони ховаються від обстрілів в мечеті Султана Сулеймана.

"Створюються умови для евакуації наших громадян з Маріуполя. Ми очікуємо хороших новин сьогодні або завтра", - заявив Мевлют Чавушоглу.

Зазначається, що з початку війни вдалося евакуювати з України приблизно 14 800 громадян Туреччини.

Нагадавши, сьогодні в Маріуполі був відкритий гуманітарний коридор з Бердянська. Після доставки гуманітарного вантажу люди зможуть покинути місто і отруїться в Запоріжжі.

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