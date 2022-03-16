У РФ підтримують ініціативу Ізраїлю і Туреччини про посередництво в переговорах з Україною

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія підтримує ініціативу Ізраїлю і Туреччини про посередництво в переговорах з Україною. У той же час він підкреслив, що РФ не хоче бачити посередниками країни, які ввели санкції проти неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За словами Лаврова, "колеги зі Швейцарії" звернулися в МЗС Росії з пропозицією стати посередниками в переговорному процесі.

"РФ не готова розглядати пропозиції про посередництво в переговорах з Україною від країн, які приєдналися до антиросійських санкцій", - акцентував Лавров.

Він також додав, що Росія позитивно розглядає аналогічні пропозиції Ізраїлю і Туреччини.