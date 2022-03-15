Глава МЗС Туреччини відвідає спочатку Москву. А потім приїде в Україну

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в середу відправиться з візитом до Москви, а потім приїде в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Туреччини.

Повідомляється, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу відправляється з візитом до Москви в середу. А в четвер він планує відвідати Україну.

Туреччина продовжить роботи на переговорному майданчику в агресії Росії проти України.

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