Адвокат просить Мін'юст РФ перевести Сенцова в лікарню Сімферополя

Раніше Денісова просила про переведення Сенцова в лікарню Москви

Адвокат українського політв'язня Олега Сенцова Наталія Добрева просить Міністерство юстиції Росії перевести українця в лікарню Сімферополя. Про це вона повідомила в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

За словами адвоката, відповідний лист було відправлено вчора, 8 серпня. Добрева сподівається, що цей запит посприяє переведенню Сенцова з в'язниці в лікарню його рідного міста Сімферополя.

"Так, я дійсно написала цей лист. Я вчора відправила його в Міністерство юстиції РФ факсом та поштою", - сказала вона.

Зазначимо, в свою чергу, глава Ради при президентові Російської Федерації з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайло Федотов в коментарі "Ехо Москви" заявив, що таке переведення неможливий.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова попросила російського омбудсмена Тетяну Москалькову організувати переведення Сенцова в лікарню Москви.

Зазначимо, раніше сестра Сенцова заявляла, що українець перебуває в критичному стані - відчуває себе погано і майже не встає.