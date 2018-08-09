Адвокат просить Мін'юст РФ перевести Сенцова в лікарню Сімферополя
Раніше Денісова просила про переведення Сенцова в лікарню Москви
Адвокат українського політв'язня Олега Сенцова Наталія Добрева просить Міністерство юстиції Росії перевести українця в лікарню Сімферополя. Про це вона повідомила в ефірі радіостанції "Ехо Москви".
За словами адвоката, відповідний лист було відправлено вчора, 8 серпня. Добрева сподівається, що цей запит посприяє переведенню Сенцова з в'язниці в лікарню його рідного міста Сімферополя.
"Так, я дійсно написала цей лист. Я вчора відправила його в Міністерство юстиції РФ факсом та поштою", - сказала вона.
Зазначимо, в свою чергу, глава Ради при президентові Російської Федерації з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайло Федотов в коментарі "Ехо Москви" заявив, що таке переведення неможливий.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова попросила російського омбудсмена Тетяну Москалькову організувати переведення Сенцова в лікарню Москви.
Зазначимо, раніше сестра Сенцова заявляла, що українець перебуває в критичному стані - відчуває себе погано і майже не встає.