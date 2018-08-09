Денісова домовилася про отримання фото і відео Сенцова з колонії

Уповноважений з прав людини ЯНАО Анатолій Сак зможе сфотографувати Сенцова і зняти відео своєї розмови з ним

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова домовилася про отримання фотографій політв'язня Кремля режисера Олега Сенцова з колонії в Лабитнангі. Про це вона повідомила в Facebook.

"Знову телефонувала російський Омбудсмен Тетяна Москалькова. Розповіла, що після нашої розмови говорила з начальником ФСВП в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. За його інформацією з Олегом все добре, стан стабільний. До нього їде зараз громадська наглядова комісія. Уповноважений РФ сказала, що відеозйомка, на якій я наполягала в останній нашій розмові, можлива лише за згодою Олега", - повідомила вона.

За її словами, згодом Москалькова повідомила, що Сенцов дав свою згоду на відеозйомку. Зокрема, уповноважений з прав людини ЯНАО Анатолій Сак зможе сфотографувати Сенцова і зняти відео своєї розмови з ним.

Нагадаємо, адміністрація президента Росії Володимира Путіна отримала лист від матері Сенцова з проханням про його помилування. Раніше Денісова звернулася до Москалькової і голови Ради розвитку громадянського суспільства і прав людини при президенті Росії Михайла Федотова, щоб обговорити будь-які умови обміну Сенцова.