Голова МЗС Японії проігнорував звану вечерю в рамках G20: до чого тут Україна
Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі відмовився від участі в офіційній званій вечері керівників міністерств закордонних справ G20 в рамках їхньої зустрічі на Балі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.
За словами японського урядовця, якого цитує агентство, міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі не був присутнім на ньому на знак протесту проти російської агресії.
Як повідомлялось, держсекретар Ентоні Блінкен не планує окремих переговорів з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на зустрічі міністрів закордонних справ G20.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін "попередньо" погодився взяти участь в саміті G20. Туди запрошений і президент України Володимир Зеленський.
Своєю чергою прем'єр Австралії Ентоні Албенізі пообіцяв влаштувати Путіну недружню зустріч на саміті G20
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