Голова МЗС Японії проігнорував звану вечерю в рамках G20: до чого тут Україна

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі відмовився від участі в офіційній званій вечері керівників міністерств закордонних справ G20 в рамках їхньої зустрічі на Балі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.