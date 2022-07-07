ru ua
Чт, 07 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глава МИД Японии проигнорировал званый ужин в рамках G-20: при чем здесь Украина

Новина українською →
Индонезия, Четверг 07 июля 2022 17:39
Глава МИД Японии проигнорировал званый ужин в рамках G-20: при чем здесь Украина Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси (фото: Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси отказался от участия в официальном званом ужине глав министерств иностранных дел G20 в рамках их встречи на Бали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Kyodo News.

По словам японского правительственного чиновника, которого цитирует агентство, министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси не присутствовал на нем в знак протеста против российской агрессии.

Как сообщалось, госсекретарь Энтони Блинкен не планирует отдельные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече министров иностранных дел G20.

Напомним, президент РФ Владимир Путин "предварительно" согласился принять участие в саммите G20. Туда приглашен и президент Украины Владимир Зеленский.

В свою очередь премьер Австралии Энтони Албенизи пообещал устроить Путину недружественный прием на саммите G20

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
G20
NEWS
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
DAILY
Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника