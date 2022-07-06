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У Держдепі розповіли, чи можливі переговори Блінкена і Лаврова на зустрічі G20

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Вашингтон, Середа 06 липня 2022 01:23
У Держдепі розповіли, чи можливі переговори Блінкена і Лаврова на зустрічі G20 Фото: Ентоні Блінкен і Сергій Лавров (колаж РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар Ентоні Блінкен не планує окремих переговорів з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на зустрічі міністрів закордонних справ G20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника Держдепу Неда Прайса під час брифінгу.

Зустріч глав МЗС країн G20 пройде цього тижня на індонезійському Балі.

Прайс додав, що він очікує, що країни "Великої двадцятки" випустять заяву із засудженням російського вторгнення в Україну.

У Держдепартаменті заявили, що Блінкен на зустрічі з колегами по G20 "зміцнить нашу прихильність роботі з міжнародними партнерами для розв'язання глобальних проблем, включаючи відсутність продовольчої та енергетичної безпеки і загрозу міжнародному порядку, яку представляє війна Росії проти України".

Блінкен повинен відправитися в Азію в середу, поїздка триватиме до понеділка.

Міністри закордонних справ 20 найбільших економік світу зустрінуться на індонезійському острові Балі в п'ятницю перед самітом лідерів G20, який пройде в листопаді також в Індонезії.

Блінкен і Лавров не зустрічалися з того часу, як 24 лютого Росія вдерлася в Україну.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявляв, що Путін не приїде на саміт G20.

А президент України Володимир Зеленський, який отримав запрошення на саміт, заявив, що його участь залежить від того, чи буде до листопада завершена війна і чи буде на G20 представлена Росія.

Своєю чергою прем'єр Австралії Ентоні Албенізі пообіцяв влаштувати Путіну недружню зустріч на саміті G20

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Ентоні Блінкен Лавров
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