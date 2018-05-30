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Глава МЗС Польщі запропонував призначити представника ООН щодо конфлікту в Україні

НовиниПолітика    30.05.2018 - 10:46
Фото: Яцек Чапутович (flickr.com-polandmfa)
Фото: Яцек Чапутович (flickr.com-polandmfa)

Яцек Чапутович просить міжнародне співтовариство не забувати про війну в Донбасі

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович закликав міжнародне співтовариство не забувати про війну на Донбасі. Про це він повідомив на засіданні Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку, присвяченому ситуації в Україні, передає Радіо Польща.

Зокрема, повідомляється, що міністр закордонних справ Польщі вважає, що міжнародна громадськість втомилася обговорювати конфлікт на Донбасі.

"Для нас важливо продемонструвати волю дискутувати про цей конфлікт, тому що ми бачимо, що міжнародна громадськість втомилася від нього. Це особливо видно на рівні Євросоюзу. При всій повазі до Франції та Німеччини та подяки за їх роль в нормандському форматі, останній не допоміг вирішити конфлікт. Необхідно продовжити шукати інструменти в ООН, але також і на рівні ЄС", - зазначив Чапутович.

Голова польської дипломатії також запропонував призначити повноважного представника ООН щодо конфлікту в Україні та ввести в райони бойових дій міжнародних миротворців.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, з початку року на Донбасі погибли 107 мирних громадян.

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Теги публікації: Донбас, Польша  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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