С начала года на Донбассе погибли 107 мирных граждан, - Совбез ООН

Большинство человек погибло в результате артобстрелов либо подорвались на минах

С начала года на Донбассе погибли 107 мирных граждан. Об этом заявил глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине посол Эртурул Апакан 29 мая во время брифинга Совета безопастности ООН по Украине, передает РБК-Украина.

"Миссия продолжает документировать все случаи гибели мирного населения. С начала года миссия подтвердила гибель 107 мирных граждан. Большинство из них погибли либо в результате артобстрелов либо подорвались на минах или самодельных взрывных устройствах. В большинстве случаев, это произошло в апреле-мае", - заявил Апакан.

Напомним, 29 мая начался брифинг на тему Украины в Совбезе ООН. Официальный брифинг по этому вопросу созван по просьбе Польши.

В заседании принимает участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Видео с заседания транслируют в прямом эфире на сайте ООН.

