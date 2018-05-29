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С начала года на Донбассе погибли 107 мирных граждан, - Совбез ООН

НовостиПолитика    29.05.2018 - 23:41
Фото: заседание Совбеза ООН (flickr.com/poroshenkopetro)
Фото: заседание Совбеза ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Большинство человек погибло в результате артобстрелов либо подорвались на минах

С начала года на Донбассе погибли 107 мирных граждан. Об этом заявил глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине посол Эртурул Апакан 29 мая во время брифинга Совета безопастности ООН по Украине, передает РБК-Украина.

"Миссия продолжает документировать все случаи гибели мирного населения. С начала года миссия подтвердила гибель 107 мирных граждан. Большинство из них погибли либо в результате артобстрелов либо подорвались на минах или самодельных взрывных устройствах. В большинстве случаев, это произошло в апреле-мае", - заявил Апакан.

Напомним, 29 мая начался брифинг на тему Украины в Совбезе ООН. Официальный брифинг по этому вопросу созван по просьбе Польши.

В заседании принимает участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин. 

Видео с заседания транслируют в прямом эфире на сайте ООН.
 

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Теги публикации: ООН  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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